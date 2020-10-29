اطلع محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم (الخميس) على الخدمات المقدمة والمرافق العامة بالمدينة الصناعية. واستعرض مع مدير المدينة الصناعية علي الزهراني الفرص والتحديات التي تساهم بدورها في تنمية وتمكين الصناعة بالمنطقة وتدعم الفرص الوظيفية لشباب وشابات المحافظة، وتم مناقشة سير أعمال المدينة الصناعية الثانية والتي أمر بها أمير المنطقة بمركز الحفائر والتي تبلغ مساحتها 18 مليونا، فهي تسهم وبشكل كبير في خلق الفرص الوظيفية لشباب وشابات المنطقة وتوطين الصناعة في ظل رؤية المملكة 2030.

كما تفقد بن مشيط المدينة الصناعية ومصانع طبية وغذائية كان لها دور كبير في التخفيف من جائحة كورونا المستجد.