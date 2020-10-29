نوه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمضمون قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لذوي كل ممارس صحي توفي بسبب فايروس كورونا المستجد، سواء عاملاً بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، من المدنيين والعسكريين، سعودياً أو غير سعودي.



وقال النائب العام بهذه اللفتة الكريمة والنظرة الحانية لذوي المتوفين، استشعاراً من القيادة الحكيمة للدور الكبير الذي اضطلع به أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة.



وأضاف أن هذا القرار يأتي امتداداً للقرارات الموفقة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لمحاصرة هذه الجائحة، ما جعل المملكة في طلائع الدول ذات الكفاءة العالية في التعامل معها، «وصلاً للرعاية الكريمة الشاملة».



وبيّن النائب العام أن رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لأبنائهم وبناتهم العاملين والعاملات في القطاع الصحي واهتمامهم بشؤونهم وعنايتهم بذوي الشهداء منهم تنبع من الوجدان الكبير لهما.