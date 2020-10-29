كشف مشرف النقل المدرسي بإدارة تعليم الشرقية فؤاد جمعان الدوسري لـ«عكاظ» إعفاء طلاب التربية الخاصة والضمان الاجتماعي من رسوم التسجيل في النقل المدرسي، مشيرا إلى تحصيل 200 ريال فقط من الآخرين لسنة كاملة.

وأوضح أن لجنة النقل المدرسي تنفذ هذه الأيام زيارات لتسهيل التسجيل لمن يرغبون ذلك ومساعدة من يواجهون مشكلات في التقنية، مؤكدا زيارة جميع محافظات المنطقة الشرقية ولم يتبق سوى الصمان وغرب الدمام وتمت جدولتهما قريبا.

وأشار الدوسري إلى أن النقل المدرسي شهد نقلة نوعية منذ عام 2014 وحتى اليوم وتم تجاوز كل السلبيات تقريبا، وأصبح النقل المدرسي الآن مميزا تم تحسينه وتحديثه بشكل كامل على مستوى المنطقة وأيضا المملكة.

ونوه إلى وجود لجان في المحافظات تتابع حافلات النقل جميعها دون استثناء وإن وجدت أية حافلة غير مناسبة يتم استبعادها حتى إصلاحها أو تستبدل بأخرى، وهناك شرط جزائي يطبق على متعهدي النقل في حالة الإخلال بالعقود.

وأكد الدوسري أنهم يغطون تقريبا كافة المدارس بالمنطقة بالنقل المدرسي عن طريق شركة تطوير خدمات النقل التعليمي.