أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف «اعتدال»، استمرار عمليات الاستقطاب الأيديولوجي الموجّه من تنظيمات وجماعات لجر المنطقة نحو المزيد من الفوضى.



وشدد المركز على ضرورة إغلاق مغذّيات هذا الخطاب التدميري الملوث للعقول، دون أي تحفظات أو أنصاف إدانة.



وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «لقد تابعنا لحظة انطلاق هذه الخطابات الاستقطابية حتى وصولها إلى مرحلة الكراهية والعنف!».