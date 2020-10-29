ساهم توقف أيقونة «رصد الغياب» في منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم عن العمل ليومها الثالث على التوالي، في تضارب الأنباء حول صلاحية رصد حضور وغياب الطلاب.

وتواترت أنباء غير مؤكدة تفيد بأن الوزارة سحبت الصلاحية من المعلمين، وجعلت رصدها يتم بشكل تلقائي آلياً داخل المنصة، مشيرة إلى أن دخول الطلاب يكون عن طريق منصة «مدرستي» أولا، ومن ثم الانتقال إلى برنامج «تيمز» لحضور الدروس المتزامنة، وفي هذه الحالة يتم رصد الحضور من عدمه.

وعزت هذه الأنباء ما حصل إلى التحديث الجديد الذي تم في منصة «مدرستي»، الذي تنوي الوزارة إطلاقه منذ بداية الأسبوع الدراسي العاشر.