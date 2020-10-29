نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أخيراً جولات رقابية على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس ممدوح بن محمد العبيد، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إتلاف ١٣ كجم من الأسماك الفاسدة و٢٩ كجم من الخضراوات، إضافةً إلى إتلاف ٤ كجم من المقليات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم رصد بعض المخالفات، تمثلت في تدني مستوى النظافة، ووجود شهادات صحية منتهية، ومخالفة النشاط المرخص.

من جهة أخرى، واصلت بلدية العمرة الفرعية حملاتها الميدانية لإزالة الظواهر السلبية ومكافحة الباعة الجائلين المخالفين، بالطرقات والشوارع العامة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح أن الحملة أسفرت عن مصادرة ٦٧٠ كجم من الفواكه والخضراوات، وجرى تسليمها لجمعية البر لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.