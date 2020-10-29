وجه مدير صحة عسير خالد بن عايض عسيري، بتشغيل 38 عيادة أسنان مناوبة عبر نظام الدوام الممتد على مدار 16 ساعة في جميع القطاعات الصحية التابعة لصحة المنطقة.



وأكد عسيري أن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً للتوجيهات الكريمة والدعم الكبير ومتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والذي يؤكد على تطوير الخدمات الصحية في المنطقة بكفاءة، وتقديم خدمة نوعية ومميزة للمستفيدين بكل إتقان.



وبينت صحة عسير أن تلك العيادت ستضاعف الطاقة الاستيعابية اليومية للمرضى، وتتيح أوقاتاً إضافية تتناسب مع المستفيدين، وتتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمة، حيث ستعمل تلك العيادات من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 مساءً.



وشملت تلك العيادات مستشفيات خميس مشيط للولادة والأطفال، وأبها للولادة والأطفال، المجاردة،القحمة، البرك، أحد رفيدة، بللسمر، بللحمر، الفرشة، رجال ألمع، تنومة، والمراكز الصحية التالية: وسط أبها، السودة، المسقي، مربة السفلى، تندحة الزلال، الصناعية، أم سرار، الرونة، الواديين، مخطط الأمير عبدالرحمن، وادي بن هشبل، خيبر الجنوب، سراة عبيدة، وادي الفيض، ظهران الجنوب، ثلوث المنظر، بارق، ثربان، الحبيل، قنا، وسط محايل، طريب، العرين، النماص، وحلباء بالإضافة إلى عيادتين بمركز صحي المنسك بأبها.



يُذكر أن «عكاظ» نشرت الخميس الماضي مادة بعنوان، «مراجعون لعيادات الأسنان بعسير: مغالاة لا كابح لها..» «الصحة»: الأسعار محددة!