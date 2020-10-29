نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، عدداً من المحاضرات في الإسعافات الأولية لمنسوبي قسم الشؤون الصحية المدرسية التابع لإدارة التعليم بالمنطقة، وذلك من خلال تنفيذ محاضرتين عن الإسعافات الأولية عن بعد.



وأوضح متحدث هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة محمد العنزي، أن هذه المحاضرات تأتي ضمن الخطة العامة للتدريب لعام 2020م، حيث تحرص الهيئة من خلال ذلك إلى نشر الثقافة الإسعافية، وإيضاح طرق التعامل الصحيح مع إصابات الكسور وحوادث الحريق والنزيف وغيرها من الإصابات الطارئة.



هذا وبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه المحاضرات ما يقارب 269 من المرشدين والمرشدات الصحيين، مؤكداً حرص الهيئة على زيادة الوعي الصحي والإرشادي لجميع شرائح المجتمع، ولما في ذلك من أهمية بإنقاذ أي حالة إسعافية طارئة لاسمح الله.