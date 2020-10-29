أنهت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف توزيع الدفعة الثالثة من الأجهزة المُقدمة من مؤسسة «تكافل» للطلاب والطالبات المسجلين لديها، والمخصصة في دفعتها الثالثة للمرحلة المتوسطة والبالغ عددها 1601 جهاز للبنين والبنات.

وأكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي أن هذه الدفعة تم توزيعها على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المسجلين في برنامج «تكافل»، وذلك بواقع 766 جهازا للبنين و835 جهازا للبنات، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية، حيث تولت إدارة التوجيه والإرشاد للبنين المشرفة على البرنامج آلية التوزيع، بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية، بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن، منوهاً بالجهود الكبيرة لمؤسسة تكافل الخيرية، ودعمها للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي، مثمناً هذه البادرة غير المستغربة لدعم الطلبة وتلمس احتياجاتهم.

يذكر أن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف اطلع في وقت سابق على الأجهزة اللوحية المصروفة للطلبة التي تحتوي على جهاز لوحي مع شريحة بيانات، وبرشور تعريفي لكل طالب وطالبة، وتم إرسالها لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية وفق الكشوفات المعتمدة، لتسليمها للطلاب والتنسيق في ذلك مع قادة وقائدات المدارس.