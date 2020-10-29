أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 435 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 455 حالة إضافية، و15 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الصحة أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 41%، ونسبة الذكور 59%، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 55.907 فحوصات مخبرية جديدة، ليصل إجماليها إلى 7.945.021 فحصا.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 346.482 حالة، من بينها 8114 حالات نشطة، منها 776 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 333.005 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5363 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا إلى 96.1% فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.34%، ونسبة الوفيات 1.54%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: المدينة المنورة (47)، مكة المكرمة (46)، الرياض (46)، ينبع (33)، خميس مشيط (26)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة (74)، المدينة المنورة (68)، خميس مشيط (48)، الهفوف (26)، الرياض (26)، ينبع (24)، خيبر (20).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.