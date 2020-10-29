أكدت سفارة الجمهورية الفرنسية في المملكة العربية السعودية، ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات حادثة الطعن التي تعرض لها حارس أمن يعمل في قنصليتها بجدة.

كما شددت السفارة على ثقتها في السلطات السعودية لضمان أمن المنشآت والجالية الفرنسية في المملكة.

وأدانت السفارة الفرنسية في بيان لها نشرته اليوم (الخميس) حادثة الاعتداء، موضحة أن القوات الأمنية السعودية أوقفت الجاني على الفور، مؤكدة دعمها التام للمصاب الذي تم نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لا يدعو للقلق.

وكان المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، قد صرّح في وقت سابق اليوم بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة.

وأوضح الرائد الغامدي أنه نتج عن الاعتداء تعرض حارس الأمن لإصابات طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.