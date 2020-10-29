بعد غياب أكثر من 27 عاماً قضاها متنقلاً بين عدد من السجون العراقية، عاد أقدم سجين سعودي في العراق المواطن ناصر بن مشهور الرويلي إلى منزل أسرته في محافظة طريف شمال السعودية.

وكان المواطن الرويلي قد دخل العراق عام 1995 لتجارة الأغنام، وتم اعتقاله هناك دون سبب واضح سوى توجيه تهمة الدخول غير المشروع للعراق، وتم الإفراج عنه وأثناء محاولة عودته تعرضته فرقة مسلحة، وتم القبض عليه بتهمة دخول العراق بطريقة غير مشروعة أيضاً، إذ تنقل بين عدد من السجون العراقية.

«عكاظ» رصدت مشاعر العائد للوطن، الذي رفع يديه للسماء شكراً وحمداً لله ثم لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ولمقام وزارة الداخليه، وكشف الرويلي لـ«عكاظ» أن متابعة الجهات الرسمية له أثناء وجوده في السجون العراقية لم تنقطع أبداً، والسؤال عن وضعه لم ينقطع لا سيما خلال السنوات الأخيرة، مقدماً شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالعزيز الشمري ولكافة منسوبي السفارة.