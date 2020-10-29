كادت أن تتحول رحلة منتجع لزوج وزوجته لفاجعة بعد أن رأى الوالدان طفلتيهما البالغتين 4 و5 أعوام ساقطتين بالمسبح، إذ تم إخراجهما بين الحياة والموت وإسعافهما لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ومن ثم تم تحويلهما لمستشفى الأطفال لترقدا بالعناية المركزة.

وقال والد الطفلتين: كتب الله لهما حياة جديدة، والفاجعة كادت أن تفطر قلبي بعد أن أيقظني صراخ زوجتي عند رؤيتها ابنتينا غريقتين بالمسبح، وما زاد ألمي حينها أنني لا أجيد السباحة لأحاول إخراجهما وكدت أن أكون الضحية الثالثة مع ابنتيَّ، ولكن استطعت إخراجهما، ليتدخل معي الجيران بالمنتجع، ويقوموا بإجراء الإسعافات الأولية للطفلتين حتى عادتا للحياة وتم نقلهما بالإسعاف للمستشفى.

وأوضح لـ«عكاظ» مدير مستشفى الأطفال طارق الروقي، أن الفرق الطبية بالمستشفى استقبلت الطفلتين، وهما في حالة سيئة إثر دخول كمية كبيرة من الماء إلى جسديهما بعد سقوطهما في المسبح، إذ تم عمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة حتى استقرت حالتاهما، ومن ثم تم إدخالهما العناية المركزة، وبعد تعافيهما خرجتا من المستشفى.

وشدد المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان على أن غياب الرقابة عن الأطفال بالمنتجعات التي تتوافر بها مسابح خطر كبير على حياتهم، وهو ما يستدعي اليقظة الدائمة من خلال رقابة الأبوين والأسرة حتى لا تحدث فاجعة بالفقد أو الإصابة لا سمح الله، كما دعا أفراد المجتمع لمعرفة أساسيات الإسعافات الأولية، حتى يكونوا -بعد لطف الله- سبباً في إنقاذ حياة المصابين.