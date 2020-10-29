استقبل رئيس الغابون الرئيس علي بونغو أونديمبا بالقصر الرئاسي في العاصمة الغابونية ليبرفيل أمس (الأربعاء) وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله والوفد المرافق له.ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.وحمل الرئيس علي بونغو وزير الخارجية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وعبّر عن أمله لرفع مستوى التعاون بين البلدين، وبحث الفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. وأكد وزير الخارجية استعداد المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، كما استعرض الجانبان أبرز التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية.بعد ذلك عقد وزير الخارجية مؤتمراً صحفياً عبّر فيه عن سعادته بزيارته الأولى لجمهورية الغابون، وعن العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وعن مدى رضى الحكومتين للمستوى التي وصلت إليه هذه العلاقات والسعي لتطويرها في كافة المجالات، وأكد حرص الحكومتين على مواجهة التحديات المشتركة عبر التنسيق المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الغابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.