دعت مدرسة تعلّم قيادة النساء بالطائف السائقات لتجنب أدوية النعاس عند قيادة المركبات. وقالت في لوحة توعوية «إذا كان ضمن جدولكِ المعد لليوم قيادة السيارة، تجنبي أخذ الأدوية المسببة للنعاس لضمان سلامتك وسلامة الآخرين». جاء ذلك في وقت شكا عدد من النساء من طول قوائم الانتظار، وعدم اعتماد اختبار المستويات إلاّ قبل شهر رغم أن المدرسة فتحت أبوابها قبل 10 أشهر. وطبقا لإحدى المتضررات فإنها تقدمت بطلب الحصول على رخصة قيادة قبل نصف عام ولم يأتِ دورها حتى اليوم، لعدم اعتماد اختبار المستويات إلا في وقت قريب. وأبدت أخريات خشيتهن من دخول الواسطات في خطوط الانتظار وعدم قبول أعداد كبيرة رغم أن المدرسة متكاملة وتستوعب أعدادا كبيرة مع عشرات المركبات المخصصة للتدريب تنتظر تحت مظلات واقية من الشمس. وصدرت نحو 1200 رخصة قيادة طيلة الأشهر الـ10 الأخيرة بواقع 4 رخص في اليوم الواحد، فيما بلغ عدد المتقدمات نحو ٢٣ ألفاً.