في الوقت الذي ازالت أمانة محافظة جدة 354 مخيما عشوائيا أقيمت على أرض فضاء جنوب حي السنابل على مساحة 424.800م، أعلنت الأمانة لأول مرة عن مشروع استثماري بإقامة مخيمات بيئية وأنشطة ترفيهية بنطاق بلدية بريمان الفرعية على مساحة تتجاوز مليون متر مربع على طريق هدى الشام شرقي المحافظة، بفترة تعاقد تمتد ٧ أعوام.وأوضحت الأمانة أن مشروع المخيمات البيئية يتيح إقامة عدد كبير من مناطق التخييم في بيئة آمنة، وتخصيص منطقة أو أكثر للفعاليات والأنشطة الترفيهية المصاحبة؛ مثل سباق السيارات والدراجات النارية وركوب الخيل والجمال بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية، كما يتيح للمستثمر تخصيص مساحة للعربات المتنقلة الخاصة بالسكن (كرافانات) بمواصفات عالية. وأشارت إلى أن فرصة الاستثمار في نشاط إقامة المخيمات البيئية تطرح للمرة الأولى على مستوى المحافظة، بهدف تنمية قطاع السياحة ودعمه وتشجيع وتنظيم نمط السياحة البيئية؛ كونها إحدى أهم وسائل الجذب للسكان والزائرين، لافتة إلى تطور هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة في جدة وعلى مستوى المملكة وظهور أنماط جديدة لهذا النوع من التخييم الذي يشهد إقبالاً وطلبا موسمياً متزايداً.