بعد غيبة عادت مكة المكرمة إلى صدارة حالات التعافي بـ71 حالة بعد أن أزاحت المدينة عن موقعها، وتلتها الرياض 60، المدينة المنورة 43، الدمام 20، المبرز 19، خيبر 17، ينبع 14، الهفوف 13، حائل 12، بريدة 12، وادي الدواسر 11، أبها 10، جدة 10، عنيزة 7، القطيف 7، نجران 6، المجمعة 6، بللسمر 6، الطائف 5 والجبيل 5 حالات. واحتفظت المدينة المنورة بصدارة الإصابات لليوم الثاني وسجلت 75 حالة، الرياض 49، مكة 47، العقيق 19، خميس مشيط 19، الدمام 15، جدة 10، ينبع 10، حائل 9، وادي الدواسر 9، المجمعة 8، الهفوف 8، وادي الفرع 8، عرعر 6، بريدة 6 والقطيف 6 حالات.وأعلنت وزارة الصحة أمس (الأربعاء) تسجيل (416) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (346047) حالة، من بينها (8149) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (769) حالة حرجة، كما تم تسجيل (433) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (332550) حالة.وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها 416 حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات (5348) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة لافتةً إلى أنه تم إجراء (58561) فحصا مخبريا جديدا.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.