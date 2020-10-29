نصح متعافون من فايروس كورونا الجميع بضرورة الالتزام بالضوابط التي أصدرتها وزارة الصحة في جوانب الوقاية وعدم التساهل في التدابير الاحترازية، وروى المتعافون، المعاناة الكبيرة التي عاشوا فيها أثناء إصابتهم بالوباء، واعتبروا ذلك فرصة للآخرين بالاعتبار والالتزام الصارم بالبروتوكولات الوقائية. وقال سالم عوض وعثمان عبدالله الثبيتي ومحمد ذعار وصالح الحربي لـ«عكاظ» إنهم عاشوا أياما عصيبة بعد ثبوت إصابتهم بالفايروس وعانوا المضاعفات الحادة المتمثلة في ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة والإنهاك، ما استدعى تنويمهم في المستشفيات أياما عدة على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرين إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية كفيل بالوقاية من المرض الغادر.ونصح المتعافون، الجميع بالنأي عن التجمعات والمناسبات الاجتماعية على اختلاف أنواعها للحد من انتشار المرض ووقاية المجتمع منه. ونوهوا بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة لمحاصرة المرض والحد من انتشاره في مناطق ومدن المملكة منذ ظهور أول حالة للإصابة في مارس من العام الميلادي الحالي. وأكدوا ضرورة استخدام الكمامة الطبية عند الخروج من المنزل والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن أماكن الازدحام في الأسواق والمطاعم، مشيرين إلى أن عودة الموجة الثانية في بعض دول العالم للفايروس تتطلب حرصا أكثر وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.