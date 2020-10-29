اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، الذي تضمن أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام التدريبي 2019/‏‏ 2020.ونوه الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه في مكتبه أمس (الأربعاء)، مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد دخيل الله المطيري، بما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من القيادة.