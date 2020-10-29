اجتمع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء) بوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وبحث اللقاء الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارات التابعة للوزارة بالمنطقة، واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشاريع التابعة لها في مجالات المياه والزراعة والبيئة وصيد الأسماك.في ختام الاجتماع، وضع أمير جازان حجر الأساس لعدد من المشاريع المائية والبيئية بمدينة جازان وعدد من محافظات ومراكز المنطقة بقيمة بلغت أكثر من 228 مليون ريال.وشملت المشاريع المائية التي تم وضع حجر الأساس لها استكمال أعمال محطات الضخ، وخط ناقل من محطة تنقية المياه على سد وادي ضمد، وتنفيذ خطوط الربط بين الآبار ووحدات الضخ، وتنفيذ وتركيب عدادات قياس التدفق، واستكمال أعمال الثقب الأفقي، حيث ستخدم تلك المشاريع أكثر من 325 ألف نسمة.فيما شملت المشاريع البيئية «الصرف الصحي» استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأحياء، وتنفيذ التوصيلات المنزلية ومحطة رفع مياه الصرف الصحي، وربط تجمعات المناهل بشبكة الصرف الصحي، ونقل محطات الصرف، وتنفيذ خط الفائض ومحطة الضخ لمحطة معالجة الصرف الصحي، حيث ستخدم تلك المشاريع 90 ألف نسمة.