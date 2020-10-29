أكد أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود أن «الصحة» تمثل تحديا للمسؤولين في المنطقة. وقال خلال تدشينه مشاريع صحية في مستشفى الملك فهد: «أتفهم مآخذ المواطنين على الخدمات الصحية في وقت سابق ولكن نحن أولاد اليوم». ووعد أمير الباحة بالعمل على استكمال المشاريع الصحية واستيفاء الكوادر اللازمة وتقديم خدمة صحية تنال رضى المواطنين.وبلغت تكلفة المشاريع الصحية نحو 120 مليون ريال، وشارك في التدشين عبر الاتصال المرئي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة. وزار الأمير حسام، البرج الطبي ومركز القيادة والسيطرة، والتقى عبر الاتصال المرئي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الذي أشاد بتدشين المشاريع الصحية التي ستحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية.وأبدى الأمير حسام بن سعود سعادته بافتتاح أي مشروع في منطقة الباحة؛ سواءً في الصحة أو غيرها، الأمر الذي يدل على أن هناك عملا قائما من أجل صحة إنسان الباحة، مشيدا بما تضمنه مشروع مركز القلب والعناية المركزة من تجهيزات على أعلى مستوى والتي تضاهي أفضل المستشفيات في العالم.وأكد أن مستشفى المخواة العام سيتم افتتاحه مبدئيا خلال الأسابيع الثمانية القادمة، وجار العمل على استكمال مشروع طب الأسنان.