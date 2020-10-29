طرحت أمانة منطقة الرياض 28 فرصة وظيفة إدارية وهندسية للخريجين والخريجات الجدد الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة من الرجال والنساء، على أن يبدأ التقديم عليها عبر منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية خلال الفترة من الأحد 15 ربيع الأول حتى الخميس 19 من الشهر نفسه.وتستهدف الشواغرالوظيفية بأمانة الرياض توظيف السعوديين الحاصلين على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه على المراتب السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، وسيتم اختيار المرشحين للوظائف من بين المتقدمين وفق الحصول على أكبر عدد من النقاط بعد المقابلة الشخصية ومطابقة بيانات المؤهلات العلمية من المؤسسات الأكاديمية الداخلية أو معادلة الشهادات الخارجية، ومن ثم الإعلان عن الأسماء النهائية عبر موقع الأمانة على شبكة الإنترنت.