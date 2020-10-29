سجل وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس (الأربعاء) جولة تفقدية على عددٍ من المشاريع التابعة للوزارة بمحافظة صامطة.ووقف ميدانياً على سير أعمال مكافحة نواقل المرض بمركز القفل التابع للمحافظة، مطلعاً على الجهود والمهام التي تقوم بها الفرق الميدانية العاملة في مجال رش البعوض ونواقل المرض من خلال مصائد البعوض وردم المستنقعات.كما تفقد الفضلي مشروع تشغيل وصيانة معالجة مياه الصرف الصحي والشبكات بمحافظة صامطة بقيمة إجمالية بلغت 18.507.020 ريالاً، واستمع لشرح مفصل من مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر ناصر جبر عن المشروع الذي يخدم المحافظة والمراكز التابعة لها.وفي السياق ذاته، التقى الوزير محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعله ومشايخ وأهالي المحافظة، وبحث معهم احتياجات الأهالي في مجالات الزراعة والمياه والبيئة، والسبل الكفيلة بتوفير تلك الاحتياجات، وفق الخطط والآليات والبرامج المعدة لذلك.