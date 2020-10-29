نفذت أمانة المنطقة الشرقية حملة رقابية شاملة على المنشآت التجارية في محافظة رأس تنورة، للتأكد من التزامها بضوابط اللوحات التجارية، ومنع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، أو أسماء أخرى مشابهة لها، أو في تصاميم اللوحات.وأكدت أهمية أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك، ومطابقاً لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها، وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها.وأوضحت أمانة الشرقية، أن الحملة تأتي تفعيلاً لمبادرة إزالة مظاهر التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز ثقة المستهلك وحمايته، وتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات بالبلدية.