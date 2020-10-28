حددت شرطة القصيم هوية المسؤول عن تجمع مخالف لتدابير كورونا وتم ضبطه. وأبلغ المتحدث باسم شرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني أنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة «كوفيد 19»، ومخالفتهم بذلك أحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفايروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجري العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.من جانبه، أوضح المحامي عبدالكريم القاضي لـ«عكاظ» أن المقطع المرئي كشف عدم تقيد المجتمعين ببعض الإجراءات الاحترازية، والإجراءات تشمل معاقبة لأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها ممن يخالفون الإجراءات والتدابير الوقائية بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة.