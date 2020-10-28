أكد باحثون أن الأذكياء عرضة لخطر الإصابة بالأمراض العقلية بمعدل الضعف، مقارنة بأقرانهم الأقل ذكاء، وغالباً ما يعانون من مشاكل متعلقة بالقلق.وقام الباحثون في كلية بيتزر في كاليفورنيا، بفحص بيانات 3715 عضواً من «جمعية منسا الدولية»، وهي أشهر وأقدم جمعية تضم الأفراد ذوي الذكاء الفائق.وأظهر الفحص أنهم كانوا يعانون من القلق والاكتئاب والتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطرابات أخرى. وكان جميع المشاركين يتمتعون بمعدل ذكاء يفوق 130، أي أعلى بكثير من المعدل المتوسط الذي يراوح بين 85 و115.وكشفت الدراسة التي نشرتها «مجلة علوم الأعصاب الأمريكية» بحسب البيان، أن 20% من المجموعة الذكية عانوا من القلق والاكتئاب مقارنة بنسبة 10% من عموم السكان، ومن المثير للاهتمام أن المشاركين بدوا أكثر عرضة أيضاً للإصابة بالربو والحساسية وضعف المناعة.وأشار الخبراء إلى أن الدراسة تكشف رؤية غير مسبوقة للروابط بين الذكاء والمرض العقلي، بالإضافة إلى الروابط بين اضطرابات المزاج والأمراض الجسدية.