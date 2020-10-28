التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، الذي قدم إيجازاً عن جهود الهيئة في تطوير الأنظمة والتشريعات لدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

ونوه بالمستهدفات التي رسمتها رؤية المملكة 2030، لتكون المملكة نقطة ربط بين دول العالم، ومحطة رئيسية في الخدمات اللوجستية، مؤكداً أن ذلك يتطلب مراجعة دائمة ومستمرة للأنظمة والتشريعات ومواءمتها مع هذه المستهدفات، والحرص على استثمار التقنية في تحقيق هذه الأهداف، مبيناً أهمية العمل على تطبيق معايير السلامة وتعزيز الالتزام بها، والتركيز على رفع كفاءة خدمات النقل، مشيداً بالجهود التطويرية التي قامت بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير القطاع، وشراكتها مع مختلف الجهات لتحقيق مستهدفاتها.