أبان مشرف المركز الطبي الجامعي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ماجد السهلي، أن المركز قدم خدمات طبية متخصصة، استفاد منها أكثر من 75 ألف من منسوبي الجامعة الإسلامية وزوارها.

وأشار السهلي إلى أن المركز الطبي الجامعي يتلقى دعما من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور الأمير ممدوح بن سعود ثنيان، والذي يؤكد قيام المركز بدوره في تقديم الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير، مبيناً أن المركز يقدم خدمات توعوية ووقائية وعلاجية لمنسوبي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كما يوفر بيئة صحية نموذجية وفقا لمعايير الجودة العالمية من أجل التحسين المستمر لضمان رضا المستفيدين.

وأضاف السهلي أن المركز الطبي أنشأ مركز التعليم الطبي المستمر (التطوير المهني)، والمعتمد من هيئة التخصصات الصحية الذي يقدم برامج التطوير المهني لمنسوبي المركز، وكذلك الممارسين الصحيين من خارج المركز، والذي سيكون له الأثر الكبير في الارتقاء بمستوى الممارسين الصحيين لأفضل المستويات.

وذكر السهلي أن المركز الطبي يهدف إلى الفحص الشامل لطلاب الجامعة الإسلامية الجدد، وتقديم الرعاية الصحية لمنسوبي الجامعة وعائلاتهم بجودة عالية، وكذلك التوعية الصحية لمجتمع الجامعة، وتقديم خدمات استشارية طبية متخصصة، وتطبيق معايير السلامة والجودة بجميع أقسام المركز الطبي الجامعي.