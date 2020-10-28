صرح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية في العقدين الثالث والخامس من العمر، تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من مقر عملهم بأحد المتاجر بمدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.

وكشف الرائد الكريديس أنه ضُبط بحوزتهم 2278 شريحة لشركات مشغلة للاتصالات بالمملكة، و29 جهاز قارئ بيانات و22 جهاز جوال و4 أجهزة قارئ للبصمات، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.