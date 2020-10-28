سلم السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم (الأربعاء) في مقر السفارة بعمان، آليات للدفاع المدني الفلسطيني مقدمة من الحكومة السعودية إلى الحكومة الفلسطينية.

ووقع محاضر تسليم الآليات السفير السديري ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم، ونائب السفير الفلسطيني بعمان حاتم كايد.

وقال السفير السديري: «إن التنسيق دائم ومستمر بين الأردن والسعودية لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولاسيما أن الأشقاء الفلسطينيين يمرون هذه الأيام بظروف صعبة، ونحن نقف معهم بكل الإمكانيات».

وأضاف أن هذه المساعدات الإنسانية تعبير عن الوقوف مع الشعب الفلسطيني من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.