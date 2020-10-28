رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عند الساعة 14:56:07 اليوم (الأربعاء) هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر، وبعمق يصل إلى 2.5 كيلومتر، وذلك جنوب محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بـ10 كيلومترات.

وأوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أن سبب الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وطمأن أبا الخيل الجميع بأن الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس ريختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن.

وبين أن المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين يتابع الإشارات الواردة عبر 270 محطة رصد منتشرة في جميع مناطق المملكة بشكل علمي ومدروس.