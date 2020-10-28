أغلقت وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 صوالين حلاقة ضمن نطاق البلدية؛ وذلك لتدني في مستوى النظافة وعدم وجود شهادات صحية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر الشريف أنه تم التأكيد على المراقبين بالتأكد من الالتزام بـ«البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم تنفيذ عدة جولات رقابية، واسفرت الجولات عن إغلاق 6 صوالين مخالفة، تمثلت في تدني مستوى النظافة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد الشريف على ضرورة التزام صوالين الحلاقة الرجالية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق «البروتوكولات» الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه «الكمامة» والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير كافة وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.