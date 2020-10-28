أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة واجهت تحديات استثنائية إثر انتشار فايروس كورونا، إلا أن الجائحة أثبتت مرونة الاقتصاد السعودي وصلابته. وأضاف أننا عازمون على تعزيز مستويات النمو والازدهار من خلال التمكين والاستثمار في قطاعات جديدة، خصوصاً تلك القطاعات التي ستقود التعافي العالمي وتحمي الدول من الأوبئة في المستقبل.وشكر خادم الحرمين خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أثناء تسلمه البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال (B20)، مجموعة الأعمال 20 وشركاءها من كافة دول العالم على جهودهم المبذولة خلال هذه الفترة الاستثنائية.وقال: أود أن أهنئ قيادة المجموعة وأعضاءها، لا سيما توصياتكم الاستباقية في ظل توقعاتٍ لموجة ثانية من الوباء وما أوليتموه من اهتمام في أكثر القضايا إلحاحًا على صعيد الاقتصاد العالمي.وأكد خادم الحرمين أن: رئاسة المملكة مجموعة العشرين خلال هذا العام حرصت على الاستماع إلى توصياتكم المختلفة من خلال اجتماعات الوزراء والشربا ومجموعات العمل التابعة لمجموعة العشرين التي تمت دعوتكم إليها. وأن الهدف العام لرئاسة المملكة مجموعة العشرين هو «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع» إذ ركزت الرئاسة في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب - وخاصة النساء والشباب - من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني، وأعطت مجموعة العشرين الأولوية للدول الأكثر فقراً من خلال مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار أمريكي، حيث قدمت هذه المبادرة إعفاءات لـ73 دولة مؤهلة.