أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن المملكة كانت وما زالت وستبقى داعمة وبقوة للشرعية اليمنية ليس في ميادين القتال فقط، وإنما في جميع المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.وقال خلال استقباله في مقر إقامته بالرياض الزميل جميل الذيابي، ومساعده الزميل عبدالله آل هتيلة، بحضور وزير الإعلام اليمني الدكتور معمر الإرياني، وعدد من المستشارين السياسيين والإعلاميين: «إن الشعب اليمني لن ينسى مواقف القيادة في المملكة، التي امتدت إلى مداواة جراح اليمنيين على كامل التراب اليمني، بما فيها المحافظات والمديريات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإيرانية»، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بناء المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس، وتقديم المساعدات الإنسانية. وثمن عبدالملك تضحيات المملكة والإمارات منذ بداية الأزمة اليمنية، من أجل استرداد الشرعية المغتصبة وتخليص اليمن، وحماية شعبه من العربدة الإيرانية.وأشاد رئيس الوزراء اليمني بمهنية «عكاظ» وحضورها القوي والداعم للشرعية اليمنية، وفضحها ممارسات المليشيات الحوثية الانقلابية، وما تلقاه من دعم إيراني إرهابي مشبوه، متطلعاً إلى المزيد من التعاون والتقارب بين الصحيفة ومختلف الجهات الإعلامية في الحكومة الشرعية.