أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو رضا المداح، أن الوزارة خصصت 10% من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا، إذ عملت على وضع التشريعات والضوابط للحفاظ على صحة الإنسان، وتهيئة بيئة العمل لشركاء النجاح في قطاع العمرة، مؤكدا أن شركات العمرة مسؤولة عن توعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار الرحلة.جاء ذلك في ورشة العمل الافتراضية بعنوان «التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية» التي أقيمت أمس (الثلاثاء).من جانبه، كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد سعد القرشي تشغيل ما نسبته من ٣٠% إلى ٤٠% من الطاقة التشغيلية للفنادق في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف، تزامنا مع إطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة من خارج السعودية اعتبارا من الأحد القادم، حسب المخطط الزمني الذي حددته وزارة الحج.وقال القرشي: يوجد في مكة المكرمة أكثر من ١٨٠٠ فندق وأكثر من ٢٥٠ ألف وحدة سكنية ما بين غرف وشقق مفروشة. وبدأت الفنادق في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضيوف الرحمن خلال فترة إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تكثيف البرامج التوعوية والتعريفية بمختلف اللغات لتوعيتهم حول الوقاية من فايروس كورونا، علاوة على وضع الملصقات التي تتضمن التنظيمات والإجراءات التي حددتها وزارة الحج والعمرة، ضمن خطة العودة التدريجية.