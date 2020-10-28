كشفت وزارة الحج والعمرة أن أعداد المسجلين في تطبيق (اعتمرنا) بلغ أكثر من مليون و٤٠٠ ألف شخص استفادوا من خدماته العديدة، وبلغ عدد الحاصلين على تصاريح العمرة من خلال التطبيق أكثر من ٦٥٠ ألف معتمر، في حين بلغ عدد طالبي تصاريح الصلاة في المسجد الحرام أكثر من ٤٠٠ ألف مصلٍّ، وقرابة ٣٢ ألف زائر ومصلٍّ قاموا بالصلاة في المسجد النبوي والسلام على الرسول الكريم.وأوضحت الوزارة في إحصائيتها أن نسبة السعوديين الذين استفادوا من التطبيق بلغت ٥٩٪ أي ما مجموعه أكثر من ٨٠٠ ألف شخص، في حين جاءت نسبة المقيمين ٤١٪بعدد تجاوز ٥٠٠ ألف مستفيد.