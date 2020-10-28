أعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) تسجيل 399 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية 345631 حالة، بينها 8185 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 778 حرجة، كما تم تسجيل 426 حالة تعافٍ، ليصل عدد المتعافين إلى 332117 حالة.وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها 399 حالة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10٪، والبالغين 86%، وكبار السن 4%.فيما بلغ عدد الوفيات 5329 حالة، بإضافة 16 حالة وفاة جديدة كما تم إجراء 57870 فحصا مخبريا جديدا.وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 96%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.5%، ونسبة الحالات النشطة 2.36%.وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: المدينة المنورة 46، الرياض 44، مكة المكرمة 30، ينبع 22، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: المدينة المنورة 57، مكة المكرمة 44، ينبع 30، الرياض 29، جدة 20، خميس مشيط 19.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.