ضبط مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة أكثر من 40 وسيلة صيد مخالفة «قرقور»، قرب إحدى الجزر غرب المحافظة، تُستخدم بصورة غير نظامية قد تتسبب في آثار بيئية خطيرة على المصايد البحرية القريبة منها وقتل العديد من الأسماك والكائنات البحرية.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن فرق المراقبة مارست أعمالها حيال المخالفات التي تضر بالثروة السمكية في المنطقة، وللحفاظ على نظام الصيد والاستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.من جانب آخر، بين مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أنه تم خلال هذه الجولات الرقابية التحفظ على «قراقير الصيد» ومصادرتها من قبل مختصي الثروة السمكية وإخراجها من البحر تمهيداً لإكمال باقي الإجراءات النظامية بشأنها، داعياً الصيادين والمتنزهين إلى ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها.