استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، بحضور المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي. ورحب الأمير فهد بالجميع متمنياً لهم التوفيق. كما استقبل أمير تبوك، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري الذي يزور المنطقة حالياً.ورحب الأمير فهد بن سلطان بمدير عام الخدمات الطبية، مؤكداً ما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والحرص على تطوير الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة، مثنياً على دور الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمنطقة والمستشفيات العسكرية وما تقدمه من خدمات لمنسوبي القوات المسلحة والمواطنين بالمنطقة. وأعرب العامري عن شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه وحرصه على الخدمات الطبية التي تقدم للجميع بالمنطقة.