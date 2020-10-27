صادقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على انفراد عكاظ فيما يخص العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، عقب 9 أشهر من نشر خبر بعنوان (هل يلغى «نظام الكفالة» بالمملكة؟)، بتاريخ 4 فبراير 2020، بعد أن أفصح مصدر خاص في الوزارة لـ«عكاظ» أنهم سيعلنون تفاصيل العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة خلال الأيام القليلة القادمة حال جاهزيتها.

وأضاف المصدر بأنه حتى الآن لم يصدر شيء بهذا الخصوص، ولا يزال العمل جارياً بهذا الشأن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة.

وذكرت وزارة الموارد البشرية بأنه إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في ⁧‫المملكة‬⁩، تعمل الوزارة على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسيعلن عنها حال جهوزيتها.

وكانت عكاظ نشرت خبر بعنوان (هل يلغى «نظام الكفالة» بالمملكة؟)، بتاريخ 4 فبراير 2020، حيث قال عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، إنه سبق وتقدم بمقترح في مداخلة له بمجلس الشورى يطالب بإلغاء نظام كفالة الأجانب، مؤكداً أن الإلغاء ينهي مشكلة التستر.

وأضاف «سوق العمل يعاني من ظاهرة التستر التي تسببت بخسائر تصل إلى مئات المليارات من الريالات سنوياً، ورفعت معدل البطالة بين السعوديين رغم ما تبذله وزارة التجارة من جهود كبيرة لمكافحتها».