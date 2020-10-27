استطاع مشروع الجينيوم السعودي الذي تحتضنه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توثيق ٧٥٠٠ متغير للأمراض الوراثية والجينية بالمملكة يتسبب الكثير منها في ١٢٣٠ مرضا وراثيا نادرا للمجتمع السعودي.

ويأتي المختبر المركزي للجينيوم الذي دشنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليشكل نواة مشروع علمي كبير بالشراكة مع ٧ مختبرات طرفية في أرجاء المملكة المختلفة، إذ يهدف إلى استخدام تقنيات ترميز الجينيوم لجمع وتحليل ١٠٠ ألف عينة واكتشاف المتغيرات الجينية في المجتمع السعودي، وكذلك تطوير أدوات التشخيص والوقاية من الأمراض الجينية ما يساهم في الحد منها وتقليل أعبائها الاقتصادية والاجتماعية.

ويساعد البرنامج أيضا على الكشف عن الكثير من الأمراض المزمنة ذات المسببات الوراثية مثل سرطانات القولون والثدي والدماغ وكذلك أمراض القلب والأمراض العصبية والتوحد وغيرها، وكذلك خفض نسبة انتشار بعض الأمراض مثل فقدان السمع والبصر.