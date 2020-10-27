اختتمت متاجر الدانوب التابعة لشركة بن داود القابضة حملتها للطهي التي استمرت على مدار شهر أكتوبر، ولاقت نجاحاً كبيرا بمشاركة عدد من أشهر الطهاة لجذب متسوقي وعملاء الدانوب من خلال تصوير عروض مميزة حول كيفية طهي أطباق متنوعة من المأكولات العالمية. وأقيمت تلك العروض التعليمية في متاجر الدانوب كما تم بثها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطلقت متاجر الدانوب على حملتها اسم «استكشف عالمًا من المنتجات معنا» التي تهدف إلى تشجيع عملاء الدانوب على تجربة وصفات جديدة مقتبسة من الثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم بما فيها الوصفات الإيطالية والهندية والأمريكية.

وشارك في هذه الحملة 9 من أشهر الطهاة في المملكة من بينهم سما جاد الفائزة بجائزة توب شيف، رنين جودة وعمرو كعكي اللذين زاروا متاجر الدانوب في جميع أنحاء المملكة لشراء مكونات الأطباق التي اختاروها بعناية، ومن ثم أعدوها مباشرة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في البث الحي لدى (إنستقرام وسناب شات).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدانوب وبن داود القابضة أحمد بن داود: «نحن في غاية السعادة والسرور جراء التفاعل الكبير الذي حققته الحملة عبر متاجر الدانوب خلال شهر أكتوبر»، مضيفاً أن فكرة الحملة تبلورت من خلال حالة الحظر التي فرضتها جائحة كوفيد – ١٩، التي جعلتنا نلزم منازلنا ونتجه إلى الطهي في المنزل بشكل أكبر لتجربة أطباق جديدة.

وختم حديثه بأن «الدانوب يعد من المتاجر الرائدة في توفير المنتجات الغذائية المستوردة في المملكة، ما شجعنا على تلبية رغبات عملائنا من خلال حملة الطهي لتسليط الضوء على كيفية إعداد أطباق عالمية ومتنوعة يمكن تجربتها من المنزل».