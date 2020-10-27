أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو بن رضا المداح، أن شركات العمرة مسؤولة عن توعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة العمرة.

وشدد المداح خلال ورشة العمل الافتراضية بعنوان «التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية»، على أن المعتمر القادم من الخارج يبقى في عزل صحي منذ الوصول ولمدة ثلاثة أيام في الفندق لضمان سلامته.

وأضاف أن وزارة الحج والعمرة خصصت 10% من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا لا قدر الله.

وتابع: عملت الوزارة على وضع التشريعات والضوابط للحفاظ على صحة الانسان وتهيئة بيئة العمل لشركاء النجاح في قطاع العمرة.