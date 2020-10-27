كشفت وزارة الحج والعمرة أن أعداد المسجلين في تطبيق «اعتمرنا» قد بلغ أكثر من مليون و400 ألف شخص استفادوا من خدماته العديدة التي يقدمها.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحاصلين على تصاريح العمرة من خلال التطبيق بلغ أكثر من 650 ألف معتمر، في حين بلغ عدد طالبي تصاريح الصلاة في المسجد الحرام أكثر من 400 ألف مصلٍ، إضافة إلى نحو 32 ألف زائر ومصلٍ أدوا الصلاة في المسجد النبوي والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأفادت الوازرة في إحصاءاتها بأن نسبة السعوديين الذين استفادوا من التطبيق بلغت 59% بما يتجاوز 800 ألف شخص، في حين بلغت نسبة المقيمين 41% بعدد تجاوز 500 ألف مستفيد.