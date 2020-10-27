كشف تقرير إحصائي نشرته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن ما نسبته 82% من النساء السعوديات يفضلن ممارسة رياضة المشي أكثر من الرياضات الأخرى، في حين جاءت حصة الذكور الذين يفضلون المشي من بين سائر الرياضات المتنوعة 51%. وأشار التقرير إلى أن ممارسة المشي تأتي في المركز الأول عند السعوديات، حيث يأتي بعدها في الأفضلية ممارسة التمارين السويدية ثم السباحة ثم ركوب الدراجه، كما أشار إلى أن ما نسبته 12% فقط من النساء السعوديات يمارسن الرياضة بمعدل 150 دقيقة يومياً، في حين شكلت النسبة الأعظم والبالغة 88% انخفاضا أقل في عدد دقائق ممارسة الرياضة.