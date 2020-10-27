أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 399 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 426 حالة تعافٍ إضافية، و16 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 42%، فيما بلغت نسبة الذكور 58%، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 345.631 حالة، من بينها 8185 حالة نشطة، منها 778 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 332.117 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5329 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 96%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.5%، ونسبة الحالات النشطة 2.36%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: المدينة المنورة (46)، الرياض (44)، مكة المكرمة (30)، ينبع (22)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: المدينة المنورة (57)، مكة المكرمة (44)، ينبع (30)، الرياض (29)، جدة (20)، خميس مشيط (19).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.