ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة مخالفاً لنظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية، بناء على الجولات الميدانية التي قام بها مندوب قسم المياه بمكتب الوزارة بمحافظة الليث، بمشاركة مندوب من مركز سعيا، بضبط مخالفة حفار يقوم بحفر بئر في إحدى المزارع في حدود مركز سعيا، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

الجدير ذكره أن المخالفات التي توجب العقوبة تندرج تحت 3 تصنيفات أساسية، الأول حفر أو تنظيف أو تعميق الآبار، الثاني تصريف مياه الصرف الصحي، والثالث حقن أو تصريف الأسمدة الكيميائية أو المبيدات الحشرية أو المخلفات الصناعية.

وأوضح مدير ادارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي أن الوزارة تتابع باستمرار نشاطات الحفر وتراقب كل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية، مشدداً على أن حفر آبار المياه دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة يعرض صاحب البئر لعقوبة غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، كما يعرض المقاول المنفذ لعقوبة قدرها 50 ألف ريال مع حجز الحفار مدة 90 يوماً.

ومن جهته دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي الوزارة الراغبين بحفر الآبار، إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة إلكترونياً عبر موقع الوزارة: www.mewa.gov.sa بالدخول على طلب رخصة حفر بئر، مبينا أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.