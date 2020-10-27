وقع معهد البحوث والاستشارات بجامعة طيبة، عقدا مع شركة المقر للتطوير والتنمية، لتقديم المعهد خدمات استشارية وإدارية لشركة المقر، حيث مثل معهد البحوث والاستشارات عميده الدكتور ماجد الماجد، ومثل شركة المقر الرئيس التنفيذي لشركة المقر المهندس عبدالرحيم التويجري.

وأكد د. الماجد أن بنود العقد تضمنت تقديم خدمات استشارية في الجوانب الإدارية (الاستراتيجية، الحوكمة، الموارد البشرية، التحول الرقمي)، مشيرا إلى أن المعهد يمتلك مكانة إقليمية مميزة في مجال قطاع الأعمال والاستشارات والدراسات بمختلف المجالات.

وأضاف د. الماجد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجه الجامعة الإستراتيجي إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي، وخطط المعهد الطموحة في دعم وتطوير التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة د. عبدالعزيز السراني، وسعياً إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.