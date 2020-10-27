ضبطت فرق المراقبة للثروة السمكية وبيئتها البحرية، بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، وبالتعاون مع قيادة حرس الحدود بمحافظة القنفذة أكثر من 40 «قرقور»، متروكة بصورة غير نظامية قرب إحدى الجزر غرب محافظة القنفذة، قد تتسبب في آثار بيئية خطيرة على المصايد البحرية القريبة منها، وقتل العديد من الأسماك والكائنات البحرية.

يأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة، في الحفاظ على نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أنه تم التحفظ على «قراقير الصيد» ومصادرتها من قبل مختصي الثروة السمكية وإخراجها من البحر، تمهيداً لاكمال باقي الإجراءات النظامية بشأنها، ودعا المعيدي جميع الصيادين والمتنزهين لضرورة الحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها.

من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، إن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين، للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.