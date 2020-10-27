صرح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس (الإثنين) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.من جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في بيان أمس (الإثنين) عن إدانته الشديدة لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية خلال اليومين الماضيين طائرات بدون طيار (مفخخة)، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، إذ تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعاً.وأوضح العثيمين أن مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المفخخة لاستهداف الأبرياء من المدنيين، مؤكداً دعم منظمة التعاون الإسلامي لجميع إجراءات الردع التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.